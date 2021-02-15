Наше стрессовое состояние может передаваться окружающим. По словам специалистов, стресс может распространяться как инфекционное заболевание.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что человеку достаточно находиться в течение короткого промежутка времени рядом с тем, кто в стрессе, чтобы "заразиться" его настроением и состоянием, сообщает changeua.com.

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Участники научного эксперимента были разделены на две отдельные группы по 4-5 человек. Специалисты попытались сформировать во всех ощущение единства. Затем человек из каждой группы должен был решить сложную задачу, а остальные в этот момент просто наблюдали за ним.

У тех, кто наблюдал, ученые взяли слюну, чтобы проанализировать их гормоны стресса. Оказалось, что люди легко подвергались стрессу, когда чувствовали единение. Но даже присутствие человека, находящегося в стрессовом состоянии, может провоцировать активизацию биологических факторов стресса. Это, в частности, повышенная выработка гормона кортизола.

Результаты исследования позволяют приблизиться к созданию новых эффективных техник борьбы со стрессом, отмечают зарубежные специалисты.

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