Стресс - это естественная реакция организма на различные раздражители, однако постоянно находится в таком состоянии очень опасно для здоровья. Физиологи рассказали об эффективном способе преодолеть стресс даже в затяжном состоянии, передает newsyou.info.

По словам специалистов, организм не отдает себе отчет в том, что раздражитель устранен, поэтому себя нужно регулярно одергивать.

Если каждый день жить в стрессе, то уже через несколько лет это выльется в серьезные заболевания, поскольку в кровь будет постоянно выбрасываться адреналин.

Преодолеть стрессовое состояния можно с помощью спорта, так как он позволяет высвободить энергию и отвлечься от повседневных проблем.

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