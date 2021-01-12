Как эффективно бороться со стрессом [ Редактировать ]
Стресс - это естественная реакция организма на различные раздражители, однако постоянно находится в таком состоянии очень опасно для здоровья. Физиологи рассказали об эффективном способе преодолеть стресс даже в затяжном состоянии, передает newsyou.info.
По словам специалистов, организм не отдает себе отчет в том, что раздражитель устранен, поэтому себя нужно регулярно одергивать.
Если каждый день жить в стрессе, то уже через несколько лет это выльется в серьезные заболевания, поскольку в кровь будет постоянно выбрасываться адреналин.
Преодолеть стрессовое состояния можно с помощью спорта, так как он позволяет высвободить энергию и отвлечься от повседневных проблем.
Читайте также, к чему приводит постоянная усталость и как ее избежать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ученые научились по языку определять наличие опасного заболевания
Майонез - традиционна соусная заправка для многих салатов на столе украинцев
Китайские ученые из университета Гуанчжоу сделали заявление
В пользе массажа в лечебных целях уверены большинство посетителей массажных кабинетов, что не всегда соответствует истине
Употребление этого продукта на регулярной основе приводит к снижению давления и укреплению иммунитета