Британія переходить до наступної черги вакцинації. Першу дозу проти COVID-19 сироватки вже отримали більш як 15 мільйонів. Це люди за 70 та 65, а також молоді пацієнти із хронічними захворюваннями.

До кінця квітня планують вакцинувати решту пріоритетних груп, а також робитимуть щеплення другою дозою тим, хто раніше отримав першу. Більш про перебіг боротьби з пандемією у світі у нашому огляді.

Уряд Нової Зеландії закрив на карантин найбільше місто країни, Окленд, через виявлені там три випадки коронавірусу. Інфекцію підхопила сім'я працівниці компанії, яка надає послуги з прання для авіаліній. Як це сталося - невідомо. Адже жінка не піднімалася на борт літаків. Це перший карантин у Новій Зеландії за останні пів року. Досі там вдавалося стримувати поширення інфекції.

В країні навіть відновили великі концерти та масові спортивні змагання. Загалом від початку епідемії коронавірусом в Новій Зеландії заразилися близько двох з половиною тисяч людей. З них 25 - померли.

***

У Євросоюзі планують вакцинувати від COVID-19 всіх охочих вже до кінця літа. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон. За його словами, для цього ЄС вже замовив 5 різних проти COVID-19 вакцин і не потребуватиме додаткових препаратів.

Єдина проблема - потрібно збільшити виробництво. Оскільки на будівництво нових фармацевтичних заводів необхідно 5 років, вирішили задіяти та переобладнати вже наявні підприємства. А таких у ЄС близько десятка. У Брюсселі сподіваються, що протягом наступних півтора року Європа стане провідним континентом у виробництві проти ковідних сироваток.

* * *

Велика Британія запровадила жорсткі правила в'їзду для своїх громадян, які повертаються з країн із несприятливою коронавірусною ситуацією. Таких у британському "червоному" списку - 33. Серед них - Португалія, Бразилія, Південно-Африканська республіка та Об'єднані Арабські Емірати. На громадян, які там побували, чекає 10 денна ізоляція в готелі за власний кошт. Трансфер до готелю, проживання та тестування обійдеться кожному в майже дві тисячі фунтів стерлінгів. В уряді попередили: порушників каратимуть штрафами до 10 тисяч фунтів стерлінгів. А за брехню на кордоні до 10 років ув'язнення.

* * *

Уряд Чехії повторно запровадив надзвичайний стан попри рішення парламенту. Іще щонайменше два тижні не працюватимуть бари, ресторани та кафе. Заборонено збиратися разом більше двох осіб, а також продовжено дію комендантської години.

Раніше в країні зафіксували сплеск "британського штаму" коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Найбільш постраждалі регіони розташовані на кордоні з Польщею та Німеччиною. Від початку епідемії у Чехії інфікувалися понад мільйон людей - десята частина населення. Понад 18 тисяч - померли.