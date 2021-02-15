В Новой Каховке (Херсонская область) при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека. Инцидент квалифицирован как несчастный случай. Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Сообщается, что в полицию обратилась глава ОСМД одного из домов. По ее словам, жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. При этом в ее квартире горит свет и работает телевизор.

"С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь. Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, инцидент квалифицировали как несчастный случай.

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