У столиці водій вантажівки завис у кабіні між мостом і трасою

У столиці водій вантажівки завис у кабіні між мостом і трасою. Поїхав з відкритим кузовом і не вписався в шляхопровід.

Три години його звільняли з пастки - за допомогою БТРа. Рух ділянкою дороги обмежили через це утворився кількакілометровий затор. Сам винуватець пригоди в аварії не постраждав. відбувся переляком.