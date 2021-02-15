У Києві водій вантажівки не вписався у міст [ Редактировать ]
У столиці водій вантажівки завис у кабіні між мостом і трасою. Поїхав з відкритим кузовом і не вписався в шляхопровід.
Три години його звільняли з пастки - за допомогою БТРа. Рух ділянкою дороги обмежили через це утворився кількакілометровий затор. Сам винуватець пригоди в аварії не постраждав. відбувся переляком.
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