В Івано-Франківській області найбільше інфікуються на COVID-19 [ Редактировать ]
І Коронавірусна статистика в Україні на сьогодні така: майже дві з половиною тисячі людей інфікувалися і стільки ж тих, хто одужав.
Найбільше позитивних тестів маємо в Івано-Франківській, Чернівецькій та Київській областях. Ушпиталили при цьому понад тисячу людей. 62 пацієнти померли. Загалом, від початку пандемії, на ковід перехворіли більше ніж мільйон і двісті тисяч українців.
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