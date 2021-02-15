І Коронавірусна статистика в Україні на сьогодні така: майже дві з половиною тисячі людей інфікувалися і стільки ж тих, хто одужав.

Найбільше позитивних тестів маємо в Івано-Франківській, Чернівецькій та Київській областях. Ушпиталили при цьому понад тисячу людей. 62 пацієнти померли. Загалом, від початку пандемії, на ковід перехворіли більше ніж мільйон і двісті тисяч українців.