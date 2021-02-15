Верховна Рада: які питання розглядатимуть депутати? [ Редактировать ]
Щодо цифр у платіжках у Верховній Раді зі звітом у п'ятницю чекають на прем'єр-міністра. Які ще питання цього тижня розглянуть депутати ?
І які шанси в Юрія Вітренка з третьої спроби зайняти міністерське крісло, про все це розкаже Ксенія Барвіненко.
Планів на тиждень набудували амбітних: хочуть врегулювати питання обігу зброї, вирішити затримки з ліцензіями для грального бізнесу і призначити, із третьої спроби, Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Але найбільше депутатів цікавить усе ж таки п'ятничний звіт Уряду.
Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:
Сьогодні одним з ключових питань залишається питання вакцинації, і я сподіваюся що і на годині запитань уряду і під час урядової наради в середу ми почуємо конкретний план дій що буде відбуватися.
Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
15 лютого мала початися вакцинація і Україна залишилась єдиною країною в Європі, де вона і досі не почалася, влада пасе задніх, в питаннях енергетивного захисту, економіки.
Хочуть почути пояснення і щодо ситуації з тарифами, які номінально закріпили на рівні семи гривень за кубометр, а насправді...
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Це не відповідає дійсності, тому що от платіжки, які я зараз в руках маю, наприклад Івано-Франківська область 9,14 і по кожній області ми можемо взяти і побачити, що ніякі семи гривень немає, хоча і сім гривень це спекуляція колосальна.
А от у опозиції найбільше переймаються свободою слова в Україні.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Якби не закрили телеканали, вони б нагадали вам що саме сьогодні 15 лютого ви обіцяли розпочати масову вакцинацію населення, заплативши при цьому мільярдний аванс, грошей немає, вакцини немає, але в ефірі тепер тиша, дуже мудре рішення. Або візьмемо МВФ, заради кредитів від нього ви загнали цілу країну в повну дупу, а грошей так і не отримали - каналів немає, а грошей ви так і не отримали, каналів немає, можете вже і не соромитись. Єдине що справді наповнює серце радістю, ну моє серце, по крайній мірі, це поданий вами законопроєкт 4335 про легалізацію вогнепальної зброї, це розумно забрати у людей можливість вижити і дати їм в руки зброю.
Законопроєкт про обіг цивільної зброї обранці хочуть розглянути вже цього тижня, та чи вистачить голосів?
Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":
Щодо законопроєкту про обіг зброї немає ще такої чіткої позиції, будемо з нею визначатися, також важливо цього тижня приймати законопроєкти пов'язані з доведенням певних реформ до кінця, це законопроєкт щодо комісії з грального бізнесу, який видає ліцензії його треба довести до розуму цю реформу.
Також цього тижня, нардепи хочуть ухвалити заяву від Верховної Ради щодо подій Євромайдану та Революції Гідності. А також заслухати доповідь Генерального прокурора Ірини Венедиктової про хід розслідування справ Майдану.
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