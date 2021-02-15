Щодо цифр у платіжках у Верховній Раді зі звітом у п'ятницю чекають на прем'єр-міністра

Щодо цифр у платіжках у Верховній Раді зі звітом у п'ятницю чекають на прем'єр-міністра. Які ще питання цього тижня розглянуть депутати ?

І які шанси в Юрія Вітренка з третьої спроби зайняти міністерське крісло, про все це розкаже Ксенія Барвіненко.

Планів на тиждень набудували амбітних: хочуть врегулювати питання обігу зброї, вирішити затримки з ліцензіями для грального бізнесу і призначити, із третьої спроби, Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Але найбільше депутатів цікавить усе ж таки п'ятничний звіт Уряду.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:

Сьогодні одним з ключових питань залишається питання вакцинації, і я сподіваюся що і на годині запитань уряду і під час урядової наради в середу ми почуємо конкретний план дій що буде відбуватися.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

15 лютого мала початися вакцинація і Україна залишилась єдиною країною в Європі, де вона і досі не почалася, влада пасе задніх, в питаннях енергетивного захисту, економіки.

Хочуть почути пояснення і щодо ситуації з тарифами, які номінально закріпили на рівні семи гривень за кубометр, а насправді...

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Це не відповідає дійсності, тому що от платіжки, які я зараз в руках маю, наприклад Івано-Франківська область 9,14 і по кожній області ми можемо взяти і побачити, що ніякі семи гривень немає, хоча і сім гривень це спекуляція колосальна.

А от у опозиції найбільше переймаються свободою слова в Україні.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Якби не закрили телеканали, вони б нагадали вам що саме сьогодні 15 лютого ви обіцяли розпочати масову вакцинацію населення, заплативши при цьому мільярдний аванс, грошей немає, вакцини немає, але в ефірі тепер тиша, дуже мудре рішення. Або візьмемо МВФ, заради кредитів від нього ви загнали цілу країну в повну дупу, а грошей так і не отримали - каналів немає, а грошей ви так і не отримали, каналів немає, можете вже і не соромитись. Єдине що справді наповнює серце радістю, ну моє серце, по крайній мірі, це поданий вами законопроєкт 4335 про легалізацію вогнепальної зброї, це розумно забрати у людей можливість вижити і дати їм в руки зброю.

Законопроєкт про обіг цивільної зброї обранці хочуть розглянути вже цього тижня, та чи вистачить голосів?

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Щодо законопроєкту про обіг зброї немає ще такої чіткої позиції, будемо з нею визначатися, також важливо цього тижня приймати законопроєкти пов'язані з доведенням певних реформ до кінця, це законопроєкт щодо комісії з грального бізнесу, який видає ліцензії його треба довести до розуму цю реформу.

Також цього тижня, нардепи хочуть ухвалити заяву від Верховної Ради щодо подій Євромайдану та Революції Гідності. А також заслухати доповідь Генерального прокурора Ірини Венедиктової про хід розслідування справ Майдану.