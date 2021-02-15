Кіл Ларрі відзначає 10 років на службі її Величності [ Редактировать ]
10 років на службі її Величності. Поважний кар'єрний ювілей відзначає кіт Ларрі - штатний мишолов у резиденції британських прем'єрів. На Даунінг-стрит він потрапив із притулку. І відтоді встиг попрацювати при трьох очільниках уряду.
На урядовому сайті зазначено, що Ларрі проводить дні, вітаючи гостей та перевіряючи старовинні меблі на придатність для сну. Що ж до прямого обов'язку - боротьби з гризунами в будинку, хвостатий чиновник, мовляв, досі перебуває на стадії тактичного планування.
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Поважний кар'єрний ювілей відзначає кіт Ларрі штатний мишолов у резиденції британських прем'єрів. На Даунінг-стрит він потрапив із притулку. І відтоді встиг попрацювати при трьох очільниках уряду
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