У Києві палав парк "Муромець" [ Редактировать ]
Густий чорний дим налякав сьогодні жителів столиці. Він простягся на кілька кілометрів і навіть обмежив видимість для водіїв на Північному мосту.
Горіло у столичному парку "Муромець". Там зайнялася одноповерхова будівля ресторану. Вогонь охопив понад 100 квадратних метрів закладу. Попередня причина загоряння - коротке замикання. Ніхто із працівників та відвідувачів не постраждав.
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