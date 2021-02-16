У Кропивницькому вибухнув газ у приватному будинку [ Редактировать ]
У Кропивницькому у приватному житловому секторі вибухнув газ. У повітря злетіла літня кухня на одному із подвір'їв. Сусіди побачили стовп вогню, тож викликали швидку та рятувальників. Постраждав власник будинку - 55-річний чоловік. Його доправили до лікарні з опіками обличчя та рук.
Що саме спричинило вибух тепер з'ясовують рятувальники. До літньої кухні газ було підведено централізовано, однак припускають, що потерпілий господар міг використовувати газовий балон.
Олександр Гельсеровський, сусід потерпілого:
Я вийшов, тільки побачив, що стовп стоїть полум'я. Конєшно це навєрноє газ, я так думаю, а що там може бути хто знає.
Лариса Кірієнко, сусідка потерпілого:
Воно як бабахнуло, тут всі встали, весь округ. Тоді і пожарну визвали, скору, ну забрали його.
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