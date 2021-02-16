Британці знайшли нову мутацію коронавірусу [ Редактировать ]
У Британії виявили нову мутацію коронавірусу. За словами науковців, новий штам чіпкіший, швидше проникає всередину людського організму. А також стійкіший до дії антитіл.
Раніше ту саму мутацію виявили в Бразилії та Південно-Африканській республіці.
А нині поодинокі випадки вже зафіксували у Данії, Франції, Канаді, Бельгії та Іспанії. Британські медики закликають збільшити кількість тестувань у районах, де виявили нову мутацію.
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