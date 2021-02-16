Раніше ту саму мутацію виявили в Бразилії та Південно-Африканській республіці

У Британії виявили нову мутацію коронавірусу. За словами науковців, новий штам чіпкіший, швидше проникає всередину людського організму. А також стійкіший до дії антитіл.

Раніше ту саму мутацію виявили в Бразилії та Південно-Африканській республіці.

А нині поодинокі випадки вже зафіксували у Данії, Франції, Канаді, Бельгії та Іспанії. Британські медики закликають збільшити кількість тестувань у районах, де виявили нову мутацію.