Майже босоніж по снігу. У Фінляндії набуває популярності новий вид спорту. Раніше він мав багато прихильників улітку, а тепер - ще й посеред зими. Як у люті морози фіни гартують тіло й дух - далі в сюжеті.

Нова фітнес-тенденція підкорює Фінляндію. Біг босоніж улітку так сподобався фінам, що вони вирішили не відмовлятися від нього й у холодну пору року. Щоправда, взимку вирішили все-таки використати додатковий "елемент захисту" - шкарпетки.

Пекка Парвіайнен, інструктор із бігу в шкарпетках:

Це - одне з традиційних фінських божевільних захоплень. Думаю, тут усі з цим погодяться. І це насправді щастя! Я вважаю, що подібне заняття - це чудовий спорт і неабияке фізичне навантаження.

Для бігу взимку одягають кілька пар шкарпеток. І обов'язково сплетених із вовни.

Два шари, а також ще один, ось тут.

Окрім цього, іншого "інвентаря" для такого бігу не потрібно, розповідають спортсмени.

Пекка Парвіайнен, інструктор із бігу в шкарпетках:

Шкарпетки з вовни дуже теплі. Вони дають вам свободу. Тому це, власне, все, що потрібно взимку для нашого бігу. І більше нічого особливого.

Фіни переконують, що такий вид спорту підійде кожному. Адже, залежно від товщини снігу - ви отримуєте відповідне навантаження.

Пекка Парвіайнен, інструктор із бігу в шкарпетках:

Ви самі може обрати посильне навантаження під час бігу: досить незначне або ж значно більше - у глибокому снігу, як це було зараз. Відчуття після цього - просто чудове. Можете просто зігрітися. А ще відчути свободу, тому що ваші ноги не так щільно затиснуті, як у взутті.

Група бігунів у шкарпетках регулярно збирається в національному парку Гельсінкі, щоб позайматися без взуття. Щоразу, мають "новобранців".

Томмі Хейкконен, бігун:

Багато людей, які вперше спробували з нами подібний "вид спорт", - повертаються. І займаються знову і знову. Так і виникає залежність від цього захоплення.

Окрім фізичного навантаження, біг у шкарпетках має ще одну перевагу - релаксову. Учасники прирівнюють такий вид спорту до масажу. Та самі ж називають його божевільним.