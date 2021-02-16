Івано-Франківщина зберігає лідерство у коронавірусному рейтингу України [ Редактировать ]
Три тисячі 143 випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 150 людей померли, більше шести тисяч одужали, повідомляють у МОЗі.
Найбільш активно вірус поширюється на Івано-Франківщині шістсот двадцять одне інфікування за добу. У Чернівецькій області та Києві - менше чотирьохсот за добу.
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