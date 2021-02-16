В Україні викрили мережу інтернет-агітаторів [ Редактировать ]
СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та розправи над правоохоронцями. До неї входило шестеро людей із різних регіонів України.
Усі вони діяли за вказівкою кураторів із РФ. Під час обшуку у їхніх помешканнях правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання і засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. П'ятьом фігурантам вже повідомили про підозру.
по теме
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сделал заявление
Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба розповів про небезпечні ігри для дітей у мережі
Небезпечні ігри з темрявою: Україною знову прокотилася хвиля дитячих самогубств - невже повернувся "Синій кит", та як вберегти своїх малюків?
В среду, 3 февраля, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отреагировал на ситуацию с санкциями против украинских телеканалов
Членство в НАТО позволит завершить конфликт на Донбассе