У чотирьох областях досі діють обмеження руху через сніг. Про це повідомили в ДСНС. На Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Львівщині та Черкащині заборонено рух великогабаритного транспорту. Саме захід країни нині найбільше потерпає від негоди.

І за прогнозами синоптиків, холодна та сніжна погода протримається до вихідних. Як борються з негодою у регіонах - бачили наші кореспонденти.

Більш як півсотні населених пунктів Прикарпаття відрізані від світу. В сніговій облозі і мешканці села Демешківці. Кілька водіїв намагаються прорватися, але повертають назад.

Володимир, водій:

Дорога не прогорнута, взагалі не мож проїхати.

Михайло, житель села Демешківці:

Яка там дорога? Дуже капець. Повний капець. Прогорнута одна полоса і все, одна машина може влізти. Більше нічого. От чоловік забуксував, ми його пхали.

Люди кажуть: у сніговій пастці вони від минулої п'ятниці. Шляховики розчищають дорогу, та за годину-дві її знову засипає.

А це вже шлях на Поплавники. Їхати сюди мало хто ризикує. Та й ці водії-відчайдухи машини залишають біля траси, а в село йдуть пішки.

Ігор, житель села Поплавники:

А може спробувати машиною? - А потім забуксуємо, то як потім. Прогортали ніби, але потім закурило і не мож проїхати.

Чимало жителів Прикарпаття, не дочекавшися шляховиків, самі борються зі снігом.

Відкопують від снігу усім миром і Рівненщину залучили поліцію, військових, лісівників і фермерів. Однак заблокованими лишаються кілька десятків сіл.

Любов Шевчук, жителька села Золотолин:

Нема дороги. У село не можна в'їхати. Машини не доїжджають. Діти боліють. Йшов десь там грейдер такий здоровий обламався. Там тільки йти або кіньми їхати.

Шляховики вже третю добу борються зі сніжними заметами.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Висота переметів сягала двох і більше метрів. Люди, механізатори, водії хтось другу хтось третю добу без сна. Циклон Волкер зупиняє і важку техніку.

Більш як півтори сотні шкільних автобусів не змогли вирушити за учнями. Відтак, тисячі дітей Рівненщини навчаються дистанційно. Морози та хуртовина не вщухають. Синоптики оголосили штормове попередження.