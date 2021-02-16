В Одессе рецидивист годами насиловал дочерей: в полиции сообщили жуткие подробности (фото, видео)

Уголовник начал развращать девочек, когда одной из них было 13 лет, а второй 16. 48-летнего мужчину задержали после того, как о насилии в семье в полицию донесли посторонние люди. Сами жертвы были настолько запуганы, что годами молчали об отце-садисте