В Украине есть только три компании, которые могут обеспечить надлежащие условия для хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Тем не менее мощности этих компаний ограничены.

Он отметил, что вакцина Pfizer требует сложной инфраструктуры из-за транспортировки и хранения при чрезвычайно низкой температуре -80 градусов.

В Украине есть три компании, способные обеспечить такие условия хранения, их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Министерства здравоохранения, этого должно хватить для того, чтобы выдерживать цикличность использования и завоза новых партий.

Шмыгаль также добавил, что мощности компаний в будущем могут развивать.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Также мы писали о том, что Степанов назвал новые сроки вакцинации в Украине. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.

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