Землетрясение в Японии ударит дефицитом процессоров и видеокарт [ Редактировать ]
Источник: Nikkei
На прошлой неделе в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла, серьезно повредив инфраструктуру и ударив по промышленности страны.
Многие компании вынуждены были прекратить производство как по выпуску готовой продукции, так и по изготовлению полупроводниковых элементов для зарубежных партнеров.
В связи со сложившейся техногенной катастрофой на рынке ожидается сильный дефицит процессоров, видеокарт, чипов памяти, игровых приставок PlayStation и других комплектующих для компьютеров и мобильных устройств.
Издание Nikkei Asian Review отмечает, что работу прекратили поставщики химикатов для обработки кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical и Mitsui Chemicals.
Когда производство будет возобновлено, не сообщается – компания сейчас оценивает причиненный ущерб. Вероятно, стихийное бедствие повлияло на сборочные узлы, которые потребуют дорогостоящего ремонта, как следствие – сокращение поставок и без того дефицитных комплектующих.
Полностью ущерба производителям избежать не удалось. Кроме того, возникли перебои с электроснабжением. На восстановление одного лишь последнего может уйти до двух недель.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, как Турция содрогнулась от мощного землетрясения. В то же время на прошлой неделе Nvidia "воскресила" старые видеокарты из-за тотального дефицита.
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