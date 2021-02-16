На прошлой неделе в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла, серьезно повредив инфраструктуру и ударив по промышленности страны.

Многие компании вынуждены были прекратить производство как по выпуску готовой продукции, так и по изготовлению полупроводниковых элементов для зарубежных партнеров.

В связи со сложившейся техногенной катастрофой на рынке ожидается сильный дефицит процессоров, видеокарт, чипов памяти, игровых приставок PlayStation и других комплектующих для компьютеров и мобильных устройств.

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Издание Nikkei Asian Review отмечает, что работу прекратили поставщики химикатов для обработки кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical и Mitsui Chemicals.

Когда производство будет возобновлено, не сообщается – компания сейчас оценивает причиненный ущерб. Вероятно, стихийное бедствие повлияло на сборочные узлы, которые потребуют дорогостоящего ремонта, как следствие – сокращение поставок и без того дефицитных комплектующих.

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Полностью ущерба производителям избежать не удалось. Кроме того, возникли перебои с электроснабжением. На восстановление одного лишь последнего может уйти до двух недель.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, как Турция содрогнулась от мощного землетрясения. В то же время на прошлой неделе Nvidia "воскресила" старые видеокарты из-за тотального дефицита.