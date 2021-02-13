Японию сотрясло сильнейшее землетрясение (видео) [ Редактировать ]
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.2. Оно произошло неподалеку региона Фукусима. Об этом свидетельствуют данные Volcanodiscovery.com.
Подземный толчок произошел около 16:07 по киевскому времени. Эпицентр находился на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима.
Местные метеорологи объявили об угрозе цунами в результате землетрясения, но в целом разрушений от него не ожидают.
Известно, что землетрясение ощущалось в около 10 префектурах, включая столицу Токио. Ожидаются и афтершоки.
Также отмечается, что примерно в этом регионе произошло сильное землетрясение и цунами в марте 2011 года. Тогда в результате толчков магнитудой 9.0 - 9.1 погибли более 15 тысяч человек, а ущерб от разрушений оценили в 309 миллиардов долларов.
Как ранее сообщали, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.
Читайте также, в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.
Также мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.
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