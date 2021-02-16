В футбольном клубе "Брюгге" произошла вспышка коронавируса. Из-за этого на матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев, а также один из лидеров команды.

Накануне перед отправлением в Киев вся команда и персонал бельгийского клуба сдали тесты на COVID, результаты которых стали известны сегодня, сообщается на сайте клуба.

Так, коронавирусную инфекцию выявили у наставника Филиппа Клемана и членов его тренерского штаба. Руководить командой в еврокубковом противостоянии будет наставник молодежной команды "Брюгге" U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс.

COVID-19 подтвердили и у ряда футболистов - полузащитника и вице-капитана Ханса Ванакена, а также у защитников Стефано Денсвила и Матея Митровича. Все игроки и сотрудники с положительным результатом находятся на карантине.

Что касается молодого хавбека Шарля де Кетеларе, у которого ранее были симптомы болезни, то его тест оказался отрицательным - игрок отправится в Киев.

Напомним, матч "Динамо" - "Брюгге" состоится в четверг, 18 февраля. начало - в 19:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" обнародовало нетипичную заявку на Лигу Европы.

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