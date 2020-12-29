Всего в футбольном клубе зафиксировано семь случаев заражения/ фото: Football.ua

Матч Английской премьер-лиги между ливерпульским "Эвертоном" и "Манчестер Сити" был отменен в связи с инфицированных COVID-19 у последних.

Трое футболистов "горожан" накануне ответственного поединка получили позитивные тесты на коронавирусную инфекцию. До этого появилась информация о том, что Габриэл Жезус, Кайл Уокер и два сотрудника клуба заразились коронавирусом. Всего в футбольном клубе зафиксировано семь случаев заражения в течении четырех дней.

Отмечается, что все игроки страдают инфекцией без выраженной симптоматики, но они могут участвовать в тренировках по индивидуальному графику. В случае получения еще нескольких положительных анализов, весь клуб отправится на самоизоляцию и не сможет принять участие в мачте с лондонским "Челси", запланированным на 3 января 2021 года.

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Кроме того, в лондонском "Челси" была зафиксирована вспышка COVID-19. Сразу четыре футболиста основной команды отправлены на карантин.

Ранее мы писали, что поединок сборной Украины со Швейцарией отменили из-за вспышки коронавируса в команде. После дополнительного исследования все трое сразу же были изолированы в своих отельных номерах.

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