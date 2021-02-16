Джо Байден планує зміцнити співпрацю з НАТО [ Редактировать ]
США планують зміцнити співпрацю з НАТО. Адміністрація Джо Байдена на зустрічі міністрів оборони альянсу, що пройде 17-18 лютого, розпочне процедуру відновлення довіри європейських союзників.
Це стане першим великим європейським заходом з моменту інавгурації Байдена. Президент США виступить із промовою на віртуальних зборах Мюнхенської конференції з безпеки вже цієї п'ятниці. Відновлення стосунків з Європою складний процес для нового голови Білого дому.
Позаяк, його попередник - Трамп, порушив низку зобов'язань перед європейськими союзниками, вийшов з ядерної угоди з Іраном і Паризької угоди щодо клімату.
по теме
Відновити відносини з ЄС, посилити співпрацю з НАТО та стримувати Росію - такі головні напрямки зовнішньої політики США оголосив Джо Байден
Відбулася перша телефонна розмова Байдена з Путіним. Серед порушених тем - угода про ядерну зброю, а також ситуація на сході України
Джо Байден уперше після інавгурації відвідав Пентагон. Разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і Ллойдом Остіном - нещодавно затвердженим міністром оборони
Лидеры США и Китая обменялись мнениями о противодействии пандемии COVID-19 и об общих проблемах глобальной безопасности
Сенат погодився. Верхня палата американського Конгресу вирішила, що може розглядати питання про усунення Трампа від влади - навіть попри те, що влади в нього вже немає