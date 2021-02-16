США планують зміцнити співпрацю з НАТО. Адміністрація Джо Байдена на зустрічі міністрів оборони альянсу, що пройде 17-18 лютого, розпочне процедуру відновлення довіри європейських союзників.

Це стане першим великим європейським заходом з моменту інавгурації Байдена. Президент США виступить із промовою на віртуальних зборах Мюнхенської конференції з безпеки вже цієї п'ятниці. Відновлення стосунків з Європою складний процес для нового голови Білого дому.

Позаяк, його попередник - Трамп, порушив низку зобов'язань перед європейськими союзниками, вийшов з ядерної угоди з Іраном і Паризької угоди щодо клімату.