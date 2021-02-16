Парламент Естонії закликає посилити санкції проти Росії [ Редактировать ]
Посилити європейські санкції проти Росії, закликає парламент Естонії. Про це повідомляє пресслужба тамтешнього Рийгикогу. Так естонці намагаються підтримати та захистити російське суспільство від авторитарної влади.
У заяві наголошують, що члени Європейського союзу повинні зробити серйозні висновки щодо відсутності результатів візиту Жозепа Борреля до Москви. Тим часом, Європейський союз уже готує рішення про санкції за порушення прав людини в Росії, з приводу затримання опозиційного політика Олексія Навального.
Офіційне схвалення обмежувальних заходів ймовірно буде озвучене на засіданні Європейської ради в березні.
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