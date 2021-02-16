У Греції відклали вакцинацію через снігопади і мороз [ Редактировать ]
У Греції негода стала на заваді вакцинації проти коронавірусу. Кампанію офіційно відклали через снігопади і мороз.
На вулиці Афін через негоду цими днями не виїхала частина наземного громадського транспорту. Зупинити довелося і метро. Місто потерпає від відключень електроенергії, адже снігопади пошкодили лінії електропередач.
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