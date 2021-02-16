Служба безопасности Украины объявила подозрение украинскому политику Анатолию Шарию. Лидер партии, пользующийся заслуженной поддержкой и доверием украинцев, партии, представленной в многих местных советах, он стал жертвой политической травли, организованной украинской властью. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Причина таких действий, реализуемых, без сомнения по заказу Президента Украины Владимира Зеленского очевидна: месть за принципиальную и последовательную позицию Анатолия Шария, расправа с политическим конкурентом, уничтожение еще одного многомиллионного канала донесения информации, с помощью которого жители Украины и весь мир узнавали правду о преступлениях власти: чудовищном повышении тарифов, поддержке властью радикалов, проблемах в медицинской, языковой, социальной сферах.

Не вызывает сомнения тот факт, что это подозрение - очередной шаг в построении несамостоятельного, находящегося под внешним управлением полицейского государства, единственной целью которого является сохранение текущего положения вещей, сохранение при власти Зеленского и его окружения, консервация внешнего управления, продолжение распродажи украинских активов и кабала для простых украинцев.

Кабала настолько страшная и беспросветная, что власть более не может мириться даже с минимальными проявлениями свободы слова в Украине.