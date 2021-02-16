Блогеру и лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, по мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

В ведомстве заявляют о том, что есть все основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Подозрение объявлено при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В частности, что касается последней статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария.

Ранее мы писали о том, что супруга известного украинского блоггера, а с недавнего времени и политического деятеля, Анатолия Шария - Ольга Бондаренко-Шарий, впервые опубликовала трогательное фото малыша.