Небачена негода у Сполучених Штатах. Снігова буря, яку американські ЗМІ вже називають безпрецедентною, залишила без світла чотири мільйони людей і навіть забрала перші життя.

Чому навіть Америка виявилася не готовою до стихії? І як там розвиваються події, розкаже наш Дмитро Анопченко з Вашингтона.

Зона негоди за лічені дні охопила одразу 25 штатів на Середньому Заході і у південній частині США, де проживають 150 мільйонів людей. Атмосферний фронт розтягнувся більш ніж на дві з половиною тисячі кілометрів - від штату Мен на північному сході і аж до Техасу, на півдні країни.

І якраз по Техасу - найбільший удар. Регіон, що є постачальником енергії і для себе, і для сусідів, миттєво залишився без світла. Майже 4 мільйони людей там не мають електрики!

Через негоду обриваються високовольтні дроти, то ж люди сидять у темряві, у холоді, бо практично у всіх опалення електричне, а на додачу до всіх проблем, замерзли і лопнули труби у водогонах.

Води у нас немає! Прокинулись вранці, всі труби замерзли, ані краплі вдома. Ані вмитися, ані поїсти приготувати. Позичили трішки у сусідів, а як далі бути.

Температура впала різко. З мінус двох градусів за Цельсієм, а у теплих штатах і це вважають незручним і некомфортним, одразу до мінус 22! Прогнози погоди стали найрейтинговішими програмами на ТБ.

І в кожному повідомляють про нові температурні рекорди.

По всій країні, від Міннесоти до Вісконсину, найхолодніша температура за всю історію спостережень.

Антирекорди холодів вже побиті у 24 містах Сполучених штатів! Але метеорологи кажуть, що найближчими днями температура може впасти ще нижче. Метеорологи прогнозують в середньому мінус 26.

Для штатів, де зима зазвичай тепла, це небачено. Повідомляють вже про перші жертви, щонайменше двоє людей замерзли на смерть. Губернатори штатів по кілька разів на день виходять в прямий ефір, щоб повідомити про ситуацію і попередити про небезпеку.

Ми очікуємо одразу два шторми, які "накриють" цей штат. Перший вже тут, дороги вкриті кригою і небезпечні, другий буде на поточному тижні. Я викликав для допомоги національну гвардію.

Негода паралізувала місцеві аеропорти, лише напередодні в штатах було скасовано три тисячі 700 авіарейсів і люди застрягли на пересадках.

А ще під загрозою зриву тепер вакцинація. Сироватку треба зберігати за низької температури і ні в якому разі не допускати розмороження. Але в новинах постійні повідомлення про лікарні, які через негоду залишаються знеструмленими так довго, що резервних генераторів їм вже не вистачає.

І тисячі доз вакцини можуть зіпсуватися у холодильниках. Тому, засніженими дорогами препарати намагаються розвести по шпиталях, де світло ще зберігається, щоб дефіцитна вакцина не пропала.