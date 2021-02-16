Українські туристи змогли повернутись із Занзібару [ Редактировать ]
Повернулися додому. Наші туристи, які на дві доби застрягли на Занзібарі, уже прилетіли в Київ. Літак із багатостраждальними відпочивальниками приземлився у Борисполі сьогодні вранці.
Нагадаю, рейс мав вилетіти ще 13 лютого. Але його скасували через несправність літака. Як пояснили в авіакомпанії на усунення поламки начеб-то пішло лише кілька годин.
Та через затримку довго не могли отримати дозволу на виліт. Українці ж жалілися, що спершу їм довелося чекати в аеропорту просто неба. У жахливих умовах. Людям не давали навіть води.
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