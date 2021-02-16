Непрацюючі ліфти в житлових будинках проблема всієї України. Немало таких підйомників і в Одесі. Та ось в одній із міських багатоповерхівок це стало справжнім комунальним лихом. Про непідйомну проблему - Андрій Анастасов.

Лише раз на тиждень Ганна Писаренко виходить на вулицю, а потім ось так підіймається на дев'ятий поверх, де мешкає. Бо важко. В обох під'їздах цього будинку не працюють ліфти. Уже рік і вісім місяців! Жінці - вісімдесят дев'ять, вона інвалід першої групи, учасниця Другої світової війни: підлітком працювала в тилу.

Ганна Писаренко, мешканка будинку:

Родилась в голодовку, пережила войну. Казалось бы, на старости отдых должен быть. А я не могу на улицу лишний раз выйти!

Весь цей час мешканці будинку на проспекті Небесної сотні ведуть переписку з міськрадою. Роботу ліфтів чиновники не раз обіцяли відновити до кінця дві тисячі двадцятого року. Але днями остання відповідь шокувала людей: тепер йдеться про модернізацію лише одного ліфта і незрозуміло коли саме.

Юрій Бурдужа, мешканець будинку:

Нам озвучивают следующее: что вот будет заседание, будет рассмотрение, будет оно в марте, но будем ли мы там участниками этого проекта. Это большой вопрос! То есть мы сейчас находимся в том состоянии, которое было еще хуже до начала всего этого!

Люди обурені - мовляв: що далі? Приміром, п'ятеро мешканців проблемних під'їздів уже не дочекалися відновлення підйомників - померли.

За поясненнями ми вкотре звернулися до мерії. Там коментувати будь-що на камеру відмовилися. Натомість у письмовій формі повідомили, що про проблему знають, але грошей для її вирішення не вистачає!

Олена Іщенко, мешканка будинку:

Вы знаете, как у нас говорят: не хочется просто на камеру! Пусть они не деваются, куда не надо! Я предлагаю таким чиновникам прийти и помочь этим старичкам, сделать базар, отвезти в поликлинику. Попробовать хотя бы дня два-три, каково живётся этим людям!

Щоб замінити один ліфт, треба близько мільйона гривень. Ці гроші знайдуться, якщо грамотно розподіляти бюджет, каже журналіст Ярослав Берендаков. Мовляв, десятки мільйонів гривень мерія щороку витрачає на малоефективні рекламні проєкти, бізнес-форуми. Ще більше - на допомогу правоохоронним органам, які мають власні бюджети. І це вже не кажучи про розкішний автопарк міськради із сотнею машин, третина з яких - бізнес-класу.

Ярослав Берендаков, журналіст-розслідувач:

Вот мы все говорим: коррупция, коррупция, это беда: нет, нет! Вот если каждый одессит хоть чуть-чуть начнет вникать куда идут средства и какой от них эффект, вы увидите, что эти траты просто не оправданы. У нас более половины это то, что-либо может подождать, либо просто вообще излишество!

Мешканці будинку тим часом у розпачі. Одні кажуть: можливо, чиновникам потрібно запропонувати хабаря, щоб справа зрушила з мертвої точки, а інші - серйозно замислюються над тим, щоб перекрити дорогу, хоча й не є прихильниками такої форми вирішення проблем.