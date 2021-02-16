У Миколаєві людям підняли вартість комунальних послуг утричі [ Редактировать ]
Нагадаю, тарифи на газ обмежили в уряді. Принаймні до кінця карантину. А от що із рештою комуналки? Там усе дорожчає. Приміром, у Миколаєві людям підняли вартість житлово-комунальних послуг утричі!
Скільки нарахували? І як пояснюють такий постноворічний сюрприз чиновники? Розкажуть мої колеги.
У новий рік з новою керуючою компанією. І новими тарифами на квартплату.
Ганна Георгієвна, жителька Миколаєва:
Платила я за 64 кв. м. - 190 грн. Сейчас - 395.84. Номально?!
І такий шок майже в усіх мешканців ста шістдесяти чотирьох будинків Миколаєва. Із січня їх обслуговує нова компанія "Бриз-ПРО". Оплата зросла, а послуги колишні.
Надія Володимирівна, жителька Миколаєва:
Эти же были предоставлены нам услуги. Ни больше, ни меньше. Пока на данный момент мы не видим.
У Департаменті ЖКГ запевняють: усе за законом. Провели конкурс. Його переможець і отримав право працювати. А різниця в тарифі виникла через додаткові послуги.
Олександр Рєпін, заступник директора департаменту ЖКГ Миколаївської міськради:
Учасниками конкурсу були подані документи 2 компаній - КП "Бриз" та приватна компанія "Бриз-ПРО". Цінові пропозиції "Бриз-ПРО" були кращі.
Насправді місцева влада наразі намагається віддати житловий фонд “своїм” компаніям,- пояснюють ситуацію місцеві депутати від опозиції.
Артем Ільюк, керівник фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" в Миколаївській міськраді:
Были отремонтированы ряд домов, пока возможность у городской власти была через коммунальное пропустить. А теперь эти отремонтиованые дома получила в управление компания "Бриз-ПРО". Это явная афера, явная коррупция, которую использовала городская власть, чтоб отремонтировать за деньги горожан дома и получать с них в 3 раза больший тариф на свою упоравляющую компанию.
Депутати вже проводять власне розслідування і коли зберуть достатньо доказів про непрозорість конкурсу, документи обіцяють передати в поліцію.
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