Заяву на пошук роботи засновника Apple виставили на продаж. Документ 1973 року у хорошому стані. Стів Джобс написав його власноруч після того, як кинув коледж. У заяві Джобс назвав своєю спеціальністю "англійську літературу".

Додав, що працював із комп'ютерами та калькуляторами. А також має інженерні та дизайнерські навички в сфері електроніки. 2018 року цей документ уже продавали на аукціоні за 175 тисяч доларів.