Заяву Стіва Джобса на роботу виставили на продаж [ Редактировать ]
Заяву на пошук роботи засновника Apple виставили на продаж. Документ 1973 року у хорошому стані. Стів Джобс написав його власноруч після того, як кинув коледж. У заяві Джобс назвав своєю спеціальністю "англійську літературу".
Додав, що працював із комп'ютерами та калькуляторами. А також має інженерні та дизайнерські навички в сфері електроніки. 2018 року цей документ уже продавали на аукціоні за 175 тисяч доларів.
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