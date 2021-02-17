Українець провозив незвичну контрабанду [ Редактировать ]
На КПВВ "Станиця Луганська" українські прикордонники затримали незвичну контрабанду більш як 800 клинків фехтувальних рапір. Їх із окупованої території Луганщини намагався вивезти сорокарічний громадянин України.
Аби прикордонники "не помітили" товар пропонував 10 тисяч гривень хабаря. За попередніми даними, вартість клинків становить третину мільйона гривень.
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