Жена аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди, Ванда Нара, разделась перед камерой и поразила фанатов откровенными фото. Снимки она опубликовала в Instagram.

В кадре девушка Икарди, которая по совместительству является и агентом своего мужа, позирует в нижнем белье розового цвета.

Тело каждой женщины переживает свою революцию. Мое тело пережило 5 беременностей, 5 кесаревых сечений, и хотя я могла себе это позволить, я не прибегала к липосакции. Погодите, было еще 5 похудений. Критика не причиняет мне вреда, мы все разные, все мы особенные, кто-то полнее, кто-то стройнее. Меня отличает моя личность, а ее никаким фильтрам и хирургам не затмить.

Ванда Нара и Мауро Икарди, поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский футбольный клуб "ПСЖ" в гостях одержал победу над испанской "Барселоной" со счетом 4:1.

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