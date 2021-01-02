Маурисио Покеттино - финалист Лиги чемпионов, после увольнения Томаса Тухеля официально стал новым главным тренером "ПСЖ". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что Маурисио выступал за парижан с января 2001 года по июль 2003 года, принял участие в 95 матчах и отличился 6 голами.

Важно, что тренерскую карьеру Маурисио Покеттино начал в "Эспаньоле", затем работал с "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом" в английской Премьер-лиге.

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На посту главного тренера клуба Покеттино сменил Томаса Тухеля, который в видн компенсации за досрочное расторжение соглашения получит шесть миллионов евро.

Тухель возглавил "Пари Сен-Жермен" в июле 2018 года. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции и впервые в своей истории дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли "Баварии".

Главным успехом в карьере Почеттино стал выход в финал ЛЧ 2018/19, в котором лондонцы проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:2.

17h24, c’est l’heure d’écouter les premiers mots de Mauricio Pochettino comme entraîneur du @PSG_inside 🤳 pic.twitter.com/oiIQVLiq3D — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2021

19 ноября 2019 года он был уволен с поста тренера команды, а на его место был назначен Жозе Моуриньо. С тех пор Маурисио находился без работы.

Как ранее сообщалось, экс-тренер "Металлиста 1925", украинский тренер Андрей Демченко стал наставником грузинского футбольного клуба "Дила". Между клубом и коучем заключено двухлетнее соглашение.

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