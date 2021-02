В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский футбольный клуб "ПСЖ" в гостях одержал победу над испанской "Барселоной" со счетом 4:1.

В составе французов три гола забил Килиан Мбаппе (32-я, 65-я, 85-я минуты), еще один мяч на счету Мойзе Кина (70). У каталонцев отличился Лионель Месси (27, с пенальти). Ответный матч пройдет в Париже 10 марта.

Месси забивает в Лиге чемпионов каждый год, начиная с 2005-го. По продолжительности голевой серии аргентинец сравнялся с бывшим нападающим "Реала" и "Шальке" Раулем, который забивал с 1995 по 2011 год.

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе забил 111 голов за "ПСЖ" и вышел на третье место по этому показателю, обойдя Педро Паулету (109). Больше мячей за парижскую команду забили только Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).

Также он стал третьим игроком в истории, который забил три гола в ворота "Барселоны" на ее стадионе в матче Лиги чемпионов. До этого это удавалось только Фаустино Асприльи и Андрею Шевченко.

When Andriy Shevchenko scored a hat-trick at Barcelona in 1997 for Dynamo Kyiv