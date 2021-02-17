Війна на Донбасі: зафіксували чотири порушення режиму тиші [ Редактировать ]
На Сході України минулої доби зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню. З мінометів 82 калібру російські найманці атакували неподалік Красногорівки.
Біля Водяного ворог застосовував гранатомети різних систем, а поблизу Південного знову стріляли російські снайпери. На обстріли армійці відкривали вогонь у відповідь. У штабі запевнили: в українському війську минулося без втрат.
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