На Прикарпатті хворих на COVID-19 кладуть навіть у лікарнях [ Редактировать ]
Нині найбільше нових хворих на COVID фіксують на Прикарпатті. За минулу добу там понад шістсот нових випадків. Лікарняні палати - переповнені, тож нових хворих розміщують у коридорах і навіть у їдальнях.
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Нині найбільше нових хворих на COVID фіксують на Прикарпатті. За минулу добу там понад шістсот нових випадків
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