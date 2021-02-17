На Прикарпатті інфікованих на COVID-19 розміщують навіть у їдальнях

І вже котрий тиждень поспіль в антилідерах за рівнем захворюваності на COVID - Прикарпаття. Кількість хворих в області щотижня зростає на 30 відсотків. Сьогодні там понад шістсот нових випадків