COVID-19 в Україні: найбільше інфікувань фіксують на Івано-Франківщині [ Редактировать ]
4 286 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 147 людей померло. Одужало - майже 6 тисяч. Найбільше інфікувань, як і раніше, на Івано-Франківщині - 646.
Далі йдуть Чернівецька область та Київ - повідомили у МОЗ.
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