Пока все страны проводят вакцинацию населения, у нас одна говорильня. Это правительство провалило все что можно - и вакцинацию, и экономику. Мы требуем отставки всего Кабмина, а не отдельных министров. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР в среду, 17 февраля.

"Дело ведь не только в Степанове (министр здравоохранения, - ред.). Мы выступаем за отставку всего правительства, поскольку вакцинация - это глобальная тема, и за это отвечает лично премьер-министр. За то, чтобы было необходимое финансирование, были проведены все технические процедуры, подготовлена соответствующая информационная политика, потому что нельзя забывать, что чем больше болтали о вакцине, тем меньше людей сегодня хочет вакцинироваться. У нас реальная проблема, люди боятся некачественной вакцины, вот к чему привели рассуждения всех этих "специалистов"", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что вместо того, чтобы обсуждать провал вакцинации, высокие тарифы, растущие цены, власть и ее политические союзники опять поднимают темы, раскалывающие общество.

"Проблемы, которые волнуют людей, они решить неспособны. Менять свою вредительскую, антисоциальную политику не хотят. Поэтому штампуют политические решения и опять пытаются разделить украинцев на правильных и неправильных. Это ни к чему хорошему не приведет. Нужно начинать честный и открытый диалог с обществом, стремиться к примирению. Украинцам нужна правда, мир и социальная справедливость, а не новые расколы, политические репрессии и нищета. Нужно, наконец, начинать работать для людей, а не уничтожать страну", - резюмировал политик.