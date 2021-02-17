С 18 февраля в Украине разрешат проводить матчи со зрителями на трибунах. Однако, для них будут действовать определенные ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства.

"Разрешается проведение матчей командных игровых видов спорта. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", - отметил глава Минздрава.

Напомним, 18 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге". Матч пройдет в Киеве. Он начнется в 19:55 по киевскому времени. Другой поединок запланирован на 25 февраля.

Ранее мы писали о том, что в "Брюгге" произошла вспышка коронавируса. На матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.