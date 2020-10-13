Проведение спортивных мероприятий со зрителями запретили [ Редактировать ]
Во вторник,13 октября, Кабинет министров Украины запретил проведение спортивных мероприятий со зрителями в связи с ужесточением правил карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
Правительство страны ужесточило условия ограничительных мер. Спортивные соревнования на внутренней арене будут проводиться исключительно при пустых трибунах. А что касается международных турниров, то на них допускаются зрители при отдельном разрешении МОЗ Украины.
Таким образом, все матчи чемпионатов и Кубка Украины будут проводиться без зрителей. А на международные игры клубы должны получить специальное разрешение.
Ранее Зеленский рассказал о вариантах получения вакцины от коронавируса.
по теме
Из Covid-фонда выделили почти 3 млрд гривен: на что пойдут деньги
Во вторник, 13 октября, в ходе заседания правительства было принято решение выделить Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен
Каникулы в школах начнутся с 15 октября - Кабмин
Во вторник, 13 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление
Введение чрезвычайного положения: в Кабмине сделали заявление
В пятницу, 9 октября, в Кабинет министров Украины сделали заявление
"Динамо" огласило заявку на Лигу чемпионов
В четверг, 8 октября, в футбольном клубе "Динамо" объявили заявку на групповую стадию Лиги чемпионов
"Динамо" празднует 45 лет победы над "Баварией" в Суперкубке Европы
Во вторник, 6 октября, киевское "Динамо" отмечает 45 годовщину выездной победы в Мюнхене