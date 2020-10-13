Во вторник,13 октября, Кабинет министров Украины запретил проведение спортивных мероприятий со зрителями в связи с ужесточением правил карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Правительство страны ужесточило условия ограничительных мер. Спортивные соревнования на внутренней арене будут проводиться исключительно при пустых трибунах. А что касается международных турниров, то на них допускаются зрители при отдельном разрешении МОЗ Украины.

Таким образом, все матчи чемпионатов и Кубка Украины будут проводиться без зрителей. А на международные игры клубы должны получить специальное разрешение.

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