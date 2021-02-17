В ходе заседания Кабмина в среду, 17 февраля, Степанов объяснил, что зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.

Такой уровень может быть достигнут при следующих условиях:

уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и определения антигена менее 5%.

Степанов также уточнил, почему выбрали эти два показателя.

"Потому что у нас есть определенное количество людей, которые не обращаются за тестированием, за медицинской помощью, а просто фиксируют, что у них респираторное заболевание и берут больничный. Поэтому мы должны учитывать все без исключения такого плана такие показатели. Поэтому для зеленого уровня мы взяли ситуацию с ОРВИ и COVID", - объяснил глава Минздрава.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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