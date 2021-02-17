Вже відомо про cімох затриманих

В окупованому Криму знову масові обшуки у помешканнях кримськотатарських активістів. Спец-операція російських силовиків почалася о четвертій ранку. Прийшли до мешканців Білогірська, Бахчисарая, Сімферополя, Севастополя та Совєтського району.

Вже відомо про cімох затриманих. Людям закидають участь у терористичних організаціях. За повідомленням кримських активістів, серед затриманих, зокрема, учасники акцій протесту у Москві у 2019. А також учасники проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство".

За фактом протиправних дій окупаційної влади - прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила дві кримінальні справи за статтями "порушення недоторканості житла" і "незаконне позбавлення волі".

Лютфіє Махамадаминова, дружина затриманого: