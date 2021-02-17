У Криму пройшли обшуки у помешканнях кримськотатарських активістів [ Редактировать ]
В окупованому Криму знову масові обшуки у помешканнях кримськотатарських активістів. Спец-операція російських силовиків почалася о четвертій ранку. Прийшли до мешканців Білогірська, Бахчисарая, Сімферополя, Севастополя та Совєтського району.
Вже відомо про cімох затриманих. Людям закидають участь у терористичних організаціях. За повідомленням кримських активістів, серед затриманих, зокрема, учасники акцій протесту у Москві у 2019. А також учасники проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство".
За фактом протиправних дій окупаційної влади - прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила дві кримінальні справи за статтями "порушення недоторканості житла" і "незаконне позбавлення волі".
Лютфіє Махамадаминова, дружина затриманого:
Приехала бригада открылась, в дверь сказала можно войти - я промолчала потому что рядом был маленький ребенок. Все вошли, я только успела накрыться одеялом привели мужа сюда, они его тут допрашивали, потом двух мужчин прошлись по комнате спросили или есть какие-то книги, я сказала пару книг есть переоделся муж, они его забрали и увезли.
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В окупованому Криму знову масові обшуки у помешканнях кримськотатарських активістів. Спецоперація російських силовиків почалася о четвертій ранку
У Криму знову масові обшуки у помешканнях татар. Спецоперація російських силовиків розпочалася о четвертій ранку. Прийшли до жителів Білогірська, Бахчисарая, Сімферополя, Севастополя та Совєтського району
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