До річниці початку Євромайдану Верховна Рада схвалила постанову, в якій засудила злочинний режим Януковича. "За" - 295 парламентаріїв. У документі йдеться: Революція гідності - один з ключових моментів українського державо-творення та виразник національної ідеї свободи.

Розслідування злочинів, скоєних під час Майдану, має бути завершене, а винуватці повинні постати перед судом. "Трагічні події під час Революції Гідності, анексія Криму, а також триваюча агресія Росії на Донбасі - стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та його режиму, підтримуваного РФ", сказано у заяві.

Протиправні дії "беркутівців" та окремих суддів, прокурорів та інших посадових осіб під час подій 2013-14го років депутати засудили як такі, що завдали непоправної шкоди державі та суспільству.

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":

Ми як парламентарі засуджуємо діяльність представників окремих підрозділів Беркуту і поліціянтів, які вбивали людей, що ми вимагаємо довести до логічно кінця і все ж визнати, що ті діяння, які робили ті люди, ті керівники держави були протиправними.

Андрій Парубій, народний депутат, "Європейська солідарність":