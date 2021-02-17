Верховна Рада засудила Януковича і протиправні дії "Беркута" [ Редактировать ]
До річниці початку Євромайдану Верховна Рада схвалила постанову, в якій засудила злочинний режим Януковича. "За" - 295 парламентаріїв. У документі йдеться: Революція гідності - один з ключових моментів українського державо-творення та виразник національної ідеї свободи.
Розслідування злочинів, скоєних під час Майдану, має бути завершене, а винуватці повинні постати перед судом. "Трагічні події під час Революції Гідності, анексія Криму, а також триваюча агресія Росії на Донбасі - стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та його режиму, підтримуваного РФ", сказано у заяві.
Протиправні дії "беркутівців" та окремих суддів, прокурорів та інших посадових осіб під час подій 2013-14го років депутати засудили як такі, що завдали непоправної шкоди державі та суспільству.
Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":
Ми як парламентарі засуджуємо діяльність представників окремих підрозділів Беркуту і поліціянтів, які вбивали людей, що ми вимагаємо довести до логічно кінця і все ж визнати, що ті діяння, які робили ті люди, ті керівники держави були протиправними.
Андрій Парубій, народний депутат, "Європейська солідарність":
Сьогодні, коли ми бачимо активізацію російських військ на сході України дуже важливо пам'ятати про події Революції Гідності. Ми не маємо сумнівів - українська революція була етапом боротьби за незалежність, українського державотворення і коли тут, в цьому залі Азаров проголошував про закриття шляху в Європу це означало шлях до повної окупації України Російською Федерацієї.
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