США та Німеччина почали переговори щодо "Північного потоку-2". За даними Wall Street Journal, наразі триває обговорення списку компаній, проти яких можуть запровадити санкції за участь у будівництві російського газогону.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що всередині Німеччини точаться розмови про відмову від санкцій. Натомість розглядаються компромісні варіанти. Один з яких - можливість для Німеччини самостійно перекрити газопровід в разі тиску Росії на Україну.

Нинішній президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що вважає російський проект шкідливим для енергетичної безпеки Європи.