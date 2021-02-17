Німеччина та США обговорять "Північний поток-2" [ Редактировать ]
США та Німеччина почали переговори щодо "Північного потоку-2". За даними Wall Street Journal, наразі триває обговорення списку компаній, проти яких можуть запровадити санкції за участь у будівництві російського газогону.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що всередині Німеччини точаться розмови про відмову від санкцій. Натомість розглядаються компромісні варіанти. Один з яких - можливість для Німеччини самостійно перекрити газопровід в разі тиску Росії на Україну.
Нинішній президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що вважає російський проект шкідливим для енергетичної безпеки Європи.
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