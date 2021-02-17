Вперше за 11 років Європейська космічна агенція оголосила набір нових астронавтів. Кандидатам має бути від 27 до 37 років. Вимоги диплом магістра фізико-математичних наук, навички роботи з технікою і вільне знання англійської. А ще добра фізична форма і стресостійкість.

Заявки прийматимуть із березня до травня від громадян країн-членів ЄС. Востаннє набір проводили 2008-го року. Тоді з восьми тисяч кандидатів відібрали 10.

Люсі ван дер Тас, голова відділу з пошуку кадрів Європейської космічної агенції: