Вулкан Етна знову прокинувся. Активне виверження почалося потужними викидами попелу та лави. Вулканічним пилом вкрило навколішні господарств. Інформації про постраждалих немає.

У горі Етна загалом розташовано від двох до чотирьох сотень кратерів. У середньому що-три місяці один із них викидає потоки лави, попереднього разу таке відбувалося у грудні.

А останнє значне сходження лави зафіксували 92 року.