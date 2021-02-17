Вулкан Етна прокинувся і накрив поля попілом [ Редактировать ]
Вулкан Етна знову прокинувся. Активне виверження почалося потужними викидами попелу та лави. Вулканічним пилом вкрило навколішні господарств. Інформації про постраждалих немає.
У горі Етна загалом розташовано від двох до чотирьох сотень кратерів. У середньому що-три місяці один із них викидає потоки лави, попереднього разу таке відбувалося у грудні.
А останнє значне сходження лави зафіксували 92 року.
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