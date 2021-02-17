Правоохоронці просять батьків бути уважнішими до своїх дітей і приділяти їм більше часу

Смертельне падіння з висоти. У Києві сьогодні близько полудня із 16 поверху випала 15-річна дівчина. Що стало причиною: вбивство, нещасний випадок чи самогубство - ще не відомо. Однак за останній тиждень - це вже друга подібна трагедія в Києві. Із місця повернувся Геннадій Вівденко.

П'ятнадцятирічна Вікторія зранку як зазвичай пішла до школи, але до кінця уроків не досиділа. Зірвалася і попрямувала додому. Але замість свого п'ятого поверху піднялася на 16. І звідти зробила фатальний крок. Дівчина впала на дашок під'їзду. Зазнала травм не сумісних з життям. Сусіди вчинком дитини шоковані.

Я слышал это все… Боже, в крики. Так не снимайте это все.

Мені стало погано тому що я дуже релігійна. Що сталося. Вибачте я не можу я утримуюсь від коментарів.

Вікторія із сімдесятирічною бабусею у цей будинок переїхали кілька років тому, розповідає голова ОСББб. Сім'я видавалася порядною і спокійною, каже жінка. Батько дівчинки - жив окремо. А де мати - невідомо, жінку нібито позбавили батьківських прав і з донькою вона не бачилась

Ніна Михайлівна, голова ОСББ:

У них двокімнатна квартира у них все є. Я сьогодні там була. Там комп'ютер і крісло. Все читанко все є. Я не можу вам сказать. Шо сталось із дитиною.

Подруги Вікторії - кажуть, у поведінці дівчинки - підозрілого не помічали. Кажуть, вона була сумлінною ученицею, привітною і доброю.

Она хорошая была. Не знаю, может какая-то ссора.

Я училась в ее в школе. Она нормально ходила, улыбалась. А сегодня мы просто в шоке.

Поліція відкрила провадження за кваліфікацією навмисне убивство. Водночас не відкидають - підбурювання до самогубства так званою групою "Синій кит", яка популярна серед підлітків у соцмережах

Євген Ласкін, прес-офіцер Дарницької поліцейського управління:

Наразі правоохоронці перевіряють всі версія. І перевіряють всі обставини не тільки цієї події, а й інших також. Чи може це бути самогубство. Так серед інших розглядається і ця версія.

Слідчі наразі вилучили комп'ютер та телефон загиблої та перевіряють усіх, з ким вона контактувала останнім часом. В поліції зазначають, це вже п'ятий подібний випадок, у столиці, від початку місяця. Тож правоохоронці просять батьків бути уважнішими до своїх дітей і приділяти їм більше часу.

Євген Ласкін, пресофіцер Дарницького поліцейського управління Києва: