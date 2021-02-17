У Києві з 16 поверху випала дівчина: що стало причиною? [ Редактировать ]
Смертельне падіння з висоти. У Києві сьогодні близько полудня із 16 поверху випала 15-річна дівчина. Що стало причиною: вбивство, нещасний випадок чи самогубство - ще не відомо. Однак за останній тиждень - це вже друга подібна трагедія в Києві. Із місця повернувся Геннадій Вівденко.
П'ятнадцятирічна Вікторія зранку як зазвичай пішла до школи, але до кінця уроків не досиділа. Зірвалася і попрямувала додому. Але замість свого п'ятого поверху піднялася на 16. І звідти зробила фатальний крок. Дівчина впала на дашок під'їзду. Зазнала травм не сумісних з життям. Сусіди вчинком дитини шоковані.
Я слышал это все… Боже, в крики. Так не снимайте это все.
Мені стало погано тому що я дуже релігійна. Що сталося. Вибачте я не можу я утримуюсь від коментарів.
Вікторія із сімдесятирічною бабусею у цей будинок переїхали кілька років тому, розповідає голова ОСББб. Сім'я видавалася порядною і спокійною, каже жінка. Батько дівчинки - жив окремо. А де мати - невідомо, жінку нібито позбавили батьківських прав і з донькою вона не бачилась
Ніна Михайлівна, голова ОСББ:
У них двокімнатна квартира у них все є. Я сьогодні там була. Там комп'ютер і крісло. Все читанко все є. Я не можу вам сказать. Шо сталось із дитиною.
Подруги Вікторії - кажуть, у поведінці дівчинки - підозрілого не помічали. Кажуть, вона була сумлінною ученицею, привітною і доброю.
Она хорошая была. Не знаю, может какая-то ссора.
Я училась в ее в школе. Она нормально ходила, улыбалась. А сегодня мы просто в шоке.
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Євген Ласкін, прес-офіцер Дарницької поліцейського управління:
Наразі правоохоронці перевіряють всі версія. І перевіряють всі обставини не тільки цієї події, а й інших також. Чи може це бути самогубство. Так серед інших розглядається і ця версія.
Слідчі наразі вилучили комп'ютер та телефон загиблої та перевіряють усіх, з ким вона контактувала останнім часом. В поліції зазначають, це вже п'ятий подібний випадок, у столиці, від початку місяця. Тож правоохоронці просять батьків бути уважнішими до своїх дітей і приділяти їм більше часу.
Євген Ласкін, пресофіцер Дарницького поліцейського управління Києва:
Більше дарити тепла своїм дітям більше розмовляти з ними. Вникати в їх життя проблеми та круг їх друзів.
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