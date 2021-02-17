Сніг на радість аграріям. Фермери розпочали підготовку до сезону 2021. Цього року агросектор розраховує на збільшення врожаю. А допоможе цьому аномально сніжна зима. Тож, на що роблять ставку вітчизняні фермери - далі.

Сніг на полях - це хороший знак. Значить, і врожай має бути гарним, кажуть аграрії. Бо минулий рік був складним, зокрема, й через безсніжну зиму. Тож, аби менше залежати від погодних примх - підготовку до сезону фермери вже почали - уже закуповують добрива.

Сергій Пономаренко, аграрій:

Брав у минулому році ділянку. Я трошки їм підсипав того добрива - воно дало результат. Так що, що земля, що людина - вона потребує уваги.

Євген Хуриленко, керівник напряму Ostchem Retail:

Важно отметить, что правильный период внесения этих удобрений важнее, наверное, количества удобрений. Здесь мы говорим о решениях, с помощью которых мы обеспечиваем для фермера именно правильное планирование его бизнеса, которое позволяет получать максимальную эффективность.

Завдяки партнерським програмам, в аграріїв є можливість купувати українські добрива заздалегідь, коли на них менший попит і вигідна ціна.

Дмитро Гордійчук, керівник ІА "Інфоіндустрія":

Те, що виробляється в Україні - воно досить ефективне, якісне і гарно спрацює ще й тому що ціна нижча ніж на імпортні аналоги. Останнім часом все зростає в ціні. Тренд є у світі - всі добрива значно подорожчали, тому за раз і цінова конкуренція досить суттєва.

Олег Арестархов, керівник із корпоративних комунікацій Group DF:

Украинские производители - химические предприятия, готовы полностью обеспечить украинских аграриев азотной химией, азотными удобрениями. Достаточно странно выглядит ситуация, когда здесь очень много грузинской селитры, белорусской селитры, польской из Европы. Правительство должно делать такие шаги, которые бы помогали украинскому производителю увеличивать производство.

Фахівці відзначають попри конкуренцію вітчизняні виробники добрив нарощують свої потужності. Завдяки вдалій стратегії - вдалося збільшити об'єми виробництва і знизити собівартість продукції. Завдяки кращій ціні та високій якості мінеральних добрив все більше фермерів обирають саме українського виробника.