Якщо вину чоловіків доведуть, їм загрожує до п'ять років позбавлення волі

У Черкасах нетверезий водій із приятелем відправили на лікарняне ліжко двох патрульних. Поліцейські привезли чоловіка на освідчення до наркодиспансеру - однак він відмовився здавати тест і накинувся на копів з кулаками. Заледве правоохоронці встигли вдягнути на дебошира кайданки - як на поміч йому приїхав друг. Станіслав Кухарчук продовжить

Нічне чергування для патрульних Антона і Дмитра закінчилося на лікарняному ліжку. Правоохоронці зупинили водія-порушника він виявився нетверезим. Чоловіка повезли в наркодиспансер на освідування. Але в медзакладі пристрасті лише розгорілися. На допомогу горе-шоферові приїхав товариш - і зав'язалася бійка.

Антон Радько, поліцейський Черкаського управління патрульної поліції:

Намагались всіляко казати, що ми якимось чином діємо не правильно, що взагалі ми вже далі не працюємо. Було нанесено удари в голову мені та напарнику.

Після такої "чоловічої розмови" патрульні пробудуть у лікарні щонайменше тиждень, кажуть лікарі.

Наталя Льоскіна, начальник неврологічного відділення лікарні МВС України в Черкаській області:

Хворі поступили з діагнозом закрита черепномозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин голови та обличчя.

Подію повинні були зафіксувати боді-камери копів. Та надати відео журналістам у патрульній поліції відмовилися. Про сутичку нагадує нині й хол наркодиспансеру. Що там відбувалося телефоном погодилася розповісти одна з лікарок, яка тоді чергувала. Задля безпеки просить не називати її імені. Одного з нападників жінка, до слова, впізнала.

черговий лікар Черкаського наркологічного диспансеру:

Все це супроводжувалось страшною ненормативною лексикою, з погрозами життя, з погрозами звільнення з погрозами, ви не знаєте, хто я такий Я по комп'ютеру найшла його і згадала, що тоді хлопці мені сказали, що він бувший поліцейський, що він сидів і стаття там якась з наркотиками пов'язана.

Вгамувати дебоширів вдалося лише після того, як прибуло поліцейське підкріплення. Та чи мав один із нападників стосунок до правоохоронних органів, у поліції наразі не коментують.

Зоя Вовк, пресофіцер ГУ Нацполіції у Черкаській області:

Одразу правопорушників було затримано відповідно до статті 208 КПК України, на зараз їм вручено підозру у вчинені кримінального правопорушення відповідно ч. 2 ст.345 КК України зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Якщо вину чоловіків доведуть, їм загрожує до п'ять років позбавлення волі.